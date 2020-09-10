شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح: إبراهيم منير الأقرب لقيادة الإخوان بعد القبض على محمود عزت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب والمفكر، مختار نوح، إن القيادى الإخوان محمود عزت كان بمثابة البنيان النفسى الذى تعتمد عليه جماعة الإخوان، وتعلق عليه آمالها، لافتا إلى أن الجماعة تعتمد على الشخص وليس الفكر، وهذا ما زرعه مؤسسها حسن البنا فى عقولهم، مشيرا إلى أن لا يوجد بديل لمحمود عزت داخل الجماعة حتى الآن.

وأضاف نوح خلال لقائه ببرنامج "رأى عام" مع الإعلامى عمر عبد الحميد، المذاع على قناة TEN، إن نفاق قنوات الإخوان وصل إلى محاولة التضحية بحياة بلد بأكملها.

أكد أن إبراهيم منير موقفه معزز لأخذ مكان محمود عزت لصلاته وعلاقاته مع المخابرات البريطانية أما محمود حسين فلا يصلح لأصوله الفلسطينية ولكن يمكن أن يقدم بديل، والتنظيم انتهى فى 2019.

وتابع: "الفكرة ليست إسلامية ولكنها تأخذ ستارا إسلاميا وهذا العام يشهد انقشاع الستار الدينى وظهور الوجه الحقيقى".