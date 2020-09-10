شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحدد طريقة الكشف الطبى على مرشحى مجلس النواب من ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 57 لسنة 2020 بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة في انتخابات مجلس النواب.

وتضمن القرار إجراء الفحوص والتحاليل الطبيبة اللازمة لترشح لانتخابات مجلس النواب خلال الفترة من 10 وحتى 26 سبتمبر.

تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب من الأشخاص ذوي الإعاقة ويقدم طلب توقيع الكشف الطبي وفقا للإجراءات المنصوص عليها بقرار وزيرة الصحة رقم 594 لسنة 2020

وتعد الإدارة العامة للمجالس الطبيبة المتخصصة تقريرا بنتيجة الكشف الطبي على طالب الترشح من ذوى الإعاقة يتضمن بيان ما اذا كان يعانى من إعاقة وماهيتها وما إذا كانت تمنعه من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية من عدمه، ويجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة مع اخذ بصمة إبهام يده اليمنى ووضع صورة شخصية حديثة له ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير الطبي إلى طالب الترشح شخصيا بعد توقيعه بالاستلام.

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ويجوز قبول المستند الدال على إجراء الفحوص والتحاليل الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح على أن يستكمل أوراقه بتقديم التقارير بالنتيجة قبل انتهاء فترة تلقى طلبات الترشح.