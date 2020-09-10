تيسيرات وإجراءات للكشف الطبي على طالبي الترشح لانتخابات النواب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن مواعيد إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة للترشح لانتخابات مجلس النواب اعتبارًا من اليوم وحتى السبت الموافق 26 سبتمبر.

وأعلنت الهيئة -في مؤتمر صحفي اليوم الخميس- الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب والتي يستهلها تلقي طلبات الترشح أمام المحاكم الابتدائية بمختلف المحافظات على مدار 10 أيام تنطلق يوم الخميس 17 سبتمبر وحتى السبت 26 سبتمبر الجاري من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً عدا اليوم الأخير حتى الثالثة عصرًا.

وشمل قرار "الوطنية للانتخابات"، الذي حمل رقم 55 لسنة 2020، أنه على طالب الترشح لمجلس النواب التقدم لتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء التحاليل اللازمة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.

وتتولى المستشفيات والمعامل المختصة الفحوص اللازمة وتسلمها إلى طالب الترشح مع توقيعه بالاستلام على صورة من هذا التقارير، وتحتفظ بها المستشفيات والمعامل في سجل مخصص لهذا الغرض، كما تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء من أجروا تلك الفحوصات.

Advertisements

وتضمن قرار "الوطنية للانتخابات" قرار وزير الصحة والسكان رقم 593 لسنة 2020 والذي ولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بتوقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض في كل محافظة.

وتيسييرًا على طالبي الترشح، خصصت وزارة الصحة رابط على الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة لملء نموذج طلب توقيع الكشف الطبي، لتحديد معاد العرض على اللجنة المختصة بمحافظة طالب الترشح.

وأكد القرار على ضرورة التزام طالب الترشح بالموعد المحدد مسبقًا عبر الموقع الإلكتروني، كما أنه يتم تسليمه نتيجة الكشف الطبي لبمقر اللجنة في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ توقيع الكشف.

ويلتزم مدير المجلس الطبي العام بكل محافظة بتسليم لجنة انتخابات المحافظة بالمحكمة الابتدائية كشفًا بأسماء طالبي الترشح الذين تقدموا للكشف ونتائج هذا الكشف معتمدًا من مديرية الشئون الصحية أو من ينوب عنه ومدير المجلس الطبي.

ويجوز لمن لم يجتز الكشف الطبي بنجاح، التظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل من قبل المجالس الطبية المتخصصة بذات المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ تسلمه نتيجة الكشف، على أن تفصل اللجنة الجديدة في التظلم خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه.