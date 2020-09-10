البداية في 14 محافظة.. تعرف على تقسيم دوائر المرحلتين بانتخابات النواب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، قرارًا بدعوة المصريين لانتخابات مجلس النواب، لتجرى على مرحلتين.

وتضمن القرار الذي حمل رقم 52 لسنة 2020، تقسيم المرحلتين لتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة تضم (الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح).

وشمل قرار الهيئة، أن تجرى انتخابات المرحلة الأولى لتصويت المصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى في الداخل يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر.

وتعلن نتيجة المرحلة الأولى في موعد أقصاه الأحد الموافق 1 نوفمبر.

وتجرى انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى انتخابات الإعادة في الداخل يومي 23 و24 نوفمبر، لتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر.

Advertisements

وتقام المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة هي (القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء).

تجرى انتخابات المرحلة الثانية للمصريين في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر، وتجرى في الداخل أيام السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه الأحد 15 نوفمبر.

وتجرى جولة الإعادة من المرحلة الثانية للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين 5 و6 و7 ديسمبر، وفي الداخل أيام الاثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر، وتلعن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في موعد أقصاه الاثنين 14 ديسمبر.

وجاء قرار "الوطنية للانتخابات" الذي أعلنته اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي عالمي بمبنى التلفزيون المصري ماسبيرو، عقب الإطلاع على الدستور، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وكذلك موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 10 سبتمبر 2020.