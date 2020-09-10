كشف ملابسات فيديو تنمر واعتداء عاطل على فني كمبيوتر ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: كشفت إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات اعتداء وتنمر عاطل على فني كمبيوتر ببولاق الدكرور بعد تداول فيديو للواقعة. رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور وبعض الصور عبر موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) يتضمن تضرر مواطن من أحد الأشخاص لممارسته البلطجة والتنمر ضده، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته. وتم تحديد المجنى عليه "فنى كمبيوتر" مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور. وباستدعائه قرر حدوث مشادة كلامية بينه وبين عاطل مقيم بذات الشارع سكنه، سبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات، قتل" بسبب اصطدامه به حال سيرهما بالشارع سكنهما، تنمر إثرها الأخير ضده واعتدى عليه بالضرب ومزق ملابسه دون حدوث إصابته، وأنه أحدث إصابته بنفسه بقصد تعظيم جرم المشكو فى حقه. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المشكو فى حقه وضبطه. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأنكر إحداث إصابة المبلغ.

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