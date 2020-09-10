الشرطة تكشف حيلة "لص العدادات" في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بعد 14 واقعة بنفس الأسلوب، كشفت مباحث الجيزة تنسيقا مع شرطة الكهرباء حيلة فني بشركة كهرباء جنوب القاهرة للتلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع.

معلومات وردت أكدتها تحريات شرطة الكهرباء تفيد بأن فنى بشركة كهرباء جنوب القاهرة مقيم ببولاق الدكرور، يعمل على تركيب دوائر إلكترونية للعدادات مسبوقة الدفع يتم من خلالها التحكم فيها عن بعد عن طريق (ريموت كنترول) ما يؤدى إلى فصل الجهد عن دائرة العداد، وعدم احتساب الاستهلاك الصحيح رغم توصيل التيار الكهربائى للعداد نظير تحصله على مبالغ مالية من المشتركين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت عن ضبطه. وبمواجهته اعترف بارتكابه 14 واقعة بمركزي بولاق وكرداسة، وفصله لمبة الأعطال الخاصة بالعدادات لعدم معرفة عما إذا كان تم التلاعب فيهم من عدمه.

وتم بإرشاد المتهم ضبط العدادات والدوائر الكهربائية والريموت كنترول الخاص بكل منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.