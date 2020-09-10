أخبار مصر | "التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتامين الإجتماعي أن جميع كروت ميزة والتي يقوم أصحاب المعاشات الحصول عليها لتحويل جميع استحقاقاتهم عليها يتم إستخراجها مجانًا بدون أية رسوم إدارية.

وأشار عوض إلي أن هذا التحول يأتي لرغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي للسادة أصحاب المعاشات والمستحقين، حيث قامت الهيئة بوضع خطة طموحة لدمجهم في القطاع المصرفي من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تسمح لصاحب المعاش القيام بعملية الشراء النقدي والالكتروني وسداد كافة الإستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة كما يمكن لصاحب المعاش الإستفادة من كافة الخدمات المصرفية التي يقوم البنك بإنتاجها بما في ذلك الحصول علي عائد علي رصيد الحساب.

وتابع أن هناك فترة زمنية ما بين 6 إلي 8 شهور سيتم تحويل كافة إستحقاقات أصحاب المعاشات ممن يقومون بالصرف من منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم ما يقارب 6.5 مليون مواطن إلي الصرف عن طريق كارت ميزه تدريجيًا، حيث تم تحويل ما يقارب من النصف مليون مواطن خلال الشهر الجاري.