أخبار مصر | توقيع عقد المرحلة الثانية من إنشاء نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة (صور)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر توقيع عقد المرحلة الثانية من إنشاء نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد أعضاء مجلس نقابة مهندسي القاهرة، اليوم الخميس، حفل توقيع عقد إنشاء المرحلة الثانية (ب) من نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة بمقر النادي.

حضر الحفل المهندس محمد عبد العظيم وكيل نقابة المهندسين، المهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، المهندس عادل عبد العزيز رئيس جهاز التجمع الثالث، المهندس هشام المهدي رئيس الادارة المركزية للأمن بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعضاء مجلس نقابة مهندسين القاهرة، أعضاء مجلس إدارة شركة أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية وأعمال التكييف والمصاعد المُتعاقد معها.

وأشار المهندس هشام أبو سنه رئيس نقابة مهندسين القاهرة، إلى أنه تم الانتهاء من اعمال المرحلة الاولي للنادي وجاري العمل على إنهاء أعمال المرحلة الثانية (أ) والتي شملت منطقة الملاعب وأعمال الشبكات والبدء فى أعمال انشاء المبنى الاجتماعي واليوم يتم توقيع عقد انشاء المرحلة الثانية (ب) وذلك حرصًا من مجلس النقابة علي توفير الخدمات الاجتماعية للسادة المهندسين واسرهم.

وأضاف رئيس نقابة مهندسي القاهرة أن المرحلة الثانية (ب) من انشاء نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة تشمل استكمال اعمال المبني الاجتماعي ومبني قاعة الاحتفالات بالقطعة (6أ) بتكلفة مالية تقدر بقيمة 26 مليون جنية.

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وأكد المهندس حسام عبده نائب رئيس نادي القاهرة الجديدة، علي قيام مجلس نقابة مهندسين القاهرة بالعمل علي قدم وساق للإنتهاء من أعمال انشاء النادي وافتتاحه في أقرب وقت لاستقبال المهندسين.

ومن جانبه أشاد المهندس محمد عبد العظيم وكيل نقابة المهندسين المصرية بالدور الذي يقوم به مجلس نقابة مهندسى القاهرة في سرعة انهاء وانجاز نادي عظيم يليق بالسادة المهندسين في منطقة حيويه كالقاهرة الجديدة مؤكدا ثقة هيئة المكتب والمجلس الاعلي لنقابة المهندسين المصرية في سير مجلس نقابة مهندسين القاهرة بخطي ثابته نحو تطوير الخدمات التي تقدمها للسادة المهندسين.

وفي نفس السياق قالت السيدة المهندسة زينب عفيفي الامين العام المساعد لنقابة المهندسين المصرية ان مجلس نقابة القاهرة وعلي رأسهم المهندس الاستشاري هشام أبو سنه يسعي بكل قوته للحفاظ علي مكتسبات وموارد النقابة والتي منها أرض نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة.

ومن جانبه أعرب المهندس ايهاب حسن رئيس مجلس ادارة شركة أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية عن سعادته للتعاون مع مجلس نقابة مهندسين القاهرة مشيرًا الي صعوبة واهمية العمل نظرًا لان العمل يتم في قلب بيت المهندسين مما يدعو الي مزيد من الدقة والحرص الزائد في اتمام الاعمال ونحن نخدم بيتنا مبديًا سعادته بهذا الاحتفال.