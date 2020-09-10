أخبار مصر | وزير التعليم يكرم "سيدة القطار"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يكرم "سيدة القطار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة صفية إبراهيم، مُعلمة مدرسة شهداء بدر بالمحلة الكبرى، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار"، حيث تمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب لأحد المجندين.

وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على توجيه الشكر والتقدير للمعلمة صفاء إبراهيم، وجميع المعلمين الذين يتمتعون بنفس الصفات النبيلة والوطنية.

وأعلنت الوزارة عن تنظيم تكريم يليق بالموقف النبيل الذي قامت به المعلمة، بما يعكس رسالة المعلم.