أخبار مصر | التزموا المنازل.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر التزموا المنازل.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة وارتفاعا في معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.

طقس غدا الجمعة:

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الجمعة حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد.

وتكون الظواهر الجوية غدا الجمعة والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار خفيفة على انحاء متفرقة من السواحل الشمالية بينما تكون أمطار متوسطة الي رعدية على انحاء متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس يوم السبت المقبل:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد طقس يوم السبت المقبل مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلة على السواحل الشمالية وحار على شمال صعيد بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد. Advertisements وبالنسبة للظواهر الجوية يوم السبت المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار خفيفة على انحاء متفرقة جنوب سيناء بينما تكون امطار متوسطة على حلايب وشلاتين. طقس يوم الأحد المقبل: