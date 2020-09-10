أخبار مصر | "أمهات مصر" يشيدن بـ"سيدة القطار": نموذج لشهامة وجدعنة الأم المصرية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر" يشيدن بـ"سيدة القطار": نموذج لشهامة وجدعنة الأم المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بالأم المصرية الملقبة ب" سيدة القطار" التي قامت بدفع تذكرة القطار للمجند بعد مشادات وأسلوب غير لائق من جانب الكمسري، الأمر الذي أثار غضب الكثير وتعاطفوا مع الشاب المجند.

وأكدت عبير، التي تشغل عضو المجلس القومي للمرأة، أن سيدة القطار نموذج للأم المصرية التي تتميز بالشهامة والرجولة في المواقف، وكذلك تتمتع بعاطفة الأم التي ليس لها حدود، والتي كانت سببا في تعاطفها مع الشاب المجند ولم تسمح للكمسري بترحيل المجند وإنزاله من القطار في أقرب محطة للتحقيق معه وقامت بدفع التذكرة للمجند، دون أي مراعاه أو إحساس أو شهامة من جانب الكمسري، مستطردة: "الست المصرية دي طلعت أجدع من الكمسري".

وأشارت عبير، في تصريحات صحفية، إلي أن هذة السيدة هي نموذج للأم المصرية العظيمة، مقدمة الشكر لها ولكل أم مصرية علي شهامتهن وجدعنتهن.