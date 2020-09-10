أخبار مصر | "أمهات مصر" يشيدن بـ"سيدة القطار": نموذج لشهامة وجدعنة الأم المصرية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر" يشيدن بـ"سيدة القطار": نموذج لشهامة وجدعنة الأم المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بالأم المصرية الملقبة ب" سيدة القطار" التي قامت بدفع تذكرة القطار للمجند بعد مشادات وأسلوب غير لائق من جانب الكمسري، الأمر الذي أثار غضب الكثير وتعاطفوا مع الشاب المجند.
وأكدت عبير، التي تشغل عضو المجلس القومي للمرأة، أن سيدة القطار نموذج للأم المصرية التي تتميز بالشهامة والرجولة في المواقف، وكذلك تتمتع بعاطفة الأم التي ليس لها حدود، والتي كانت سببا في تعاطفها مع الشاب المجند ولم تسمح للكمسري بترحيل المجند وإنزاله من القطار في أقرب محطة للتحقيق معه وقامت بدفع التذكرة للمجند، دون أي مراعاه أو إحساس أو شهامة من جانب الكمسري، مستطردة: "الست المصرية دي طلعت أجدع من الكمسري".
وأشارت عبير، في تصريحات صحفية، إلي أن هذة السيدة هي نموذج للأم المصرية العظيمة، مقدمة الشكر لها ولكل أم مصرية علي شهامتهن وجدعنتهن.