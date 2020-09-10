أخبار مصر | ننشر نموذج طلب الترشح في انتخابات مجلس النواب 2020

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر نموذج طلب الترشح في انتخابات مجلس النواب 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقص قرار رسميا رقم 54 لسنة 2020 الخاص بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب ومةاعيده واجراءات والمستندات المطلوبة والذي تضمن ايضا نموذج تقيم طالب الترشح للانتخابات.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، عن انعقاد مؤتمرا صحفيا عالميا، لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب واعلان الجدول الزمنى للانتخابات وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءا من مبنى التلفزيون المصرى "ماسبيرو".

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل الجدول الزمنى الإجرائي لانتخابات مجلس النواب المتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين وكذا مواعيد الطعون والفصل فيها وأيام الاقتراع في الخارج والداخل.