أخبار مصر | ننشر أسماء المستشفيات المخصصة للكشف الطبي على مرشحي مجلس النواب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء المستشفيات المخصصة للكشف الطبي على مرشحي مجلس النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقص قرار رسميا رقم 55 لسنة 2020 الخاص بتوقيع الكشف الطبي علي المتقدمين للترشح بالانتخابات كما تضمن قرار وزارة الصحة والسكان بذلك وتضمن ايضا اسماء المستشفيات المحددة لتوقيع الكشف الطبي علي المرشحين للانتخابات بجميع انحاء محافظات الجمهورية وكذلك اسماء المعامل المخصصة لسحب العينات من المتقدمي للترشح.

كانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، عن انعقاد مؤتمرا صحفيا عالميا، لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب واعلان الجدول الزمنى للانتخابات وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءا من مبنى التلفزيون المصرى "ماسبيرو".

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل الجدول الزمنى الإجرائي لانتخابات مجلس النواب المتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين وكذا مواعيد الطعون والفصل فيها وأيام الاقتراع في الخارج والداخل.