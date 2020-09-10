أخبار مصر | عاجل.. النقل تعلن نتائج التحقيقات مع "الكمسارية" المتجاوزين بحق المجند

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. النقل تعلن نتائج التحقيقات مع "الكمسارية" المتجاوزين بحق المجند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها مساء اليوم إنتهاء التحقيق الفوري الذي وجه به الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بشأن قيام كمسارية قطار رقم 948 "المنصورة - القاهرة" بالتجاوز في حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار

حيث أشار بيان الوزارة بأنه تم التحقيق مع الكمسارية بمعرفة الشئون القانونية بهيئة السكك الحديدية وجاءت نتائج التحقيقات وفقاً للآئحة نظام العاملين بالهيئة كالتالي:

1- تم مجازاة عادل فاروق عبدالهادي – رئيس القطار بخصم أجر 50 يوماً (خمسون يومًا) من راتبه لما بدر منه في هذه الواقعة تجاه احد ابطال القوات المسلحة الباسلة.

2- تم مجازاة عادل صلاح عبدالمنعم مشرف القطار بخصم أجر 15 يوما من راتبه لما بدر منه في هذه الواقعة تجاه احد أبطال القوات المسلحة الباسلة

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3- صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع.

4- كما تم تحرير محضر شرطة لهم لعدم إرتدائهم الكمامة الطبية وتطبيق قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء عليهم بالغرامة 4000 جنيه.

5- بفحص بيان الحالة الوظيفية للمذكورين تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة في مارس 2020 وقد تم تحويل المذكورين اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020 بعد حدوث الواقعة للكشف الطبي مخدرات والكشف الطبي النفسي.

وأكد البيان احترام وزارة النقل وكافة العاملين بها لرجال القوات المسلحة الباسلة الذين نذروا أنفسهم فداء لوطنهم وشعب مصر العظيم.