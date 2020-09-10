أخبار مصر | الوطنية للانتخابات للشباب: "أصواتكم أمانة فأدوها"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الوطنية للانتخابات للشباب: "أصواتكم أمانة فأدوها" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الديمقراطية التي نعيشها تمر عبر المشاركة الحرة للمواطن، في الحياة السياسية التعددية، من خلال مساهمته في الأنشطة الحزبية وممارسته لحرية التعبير، واحتكامه لصناديق الاقتراع ناخبًا أو مرشحًا.

وناشد "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب، اليوم الخميس، الشعب المصري بالإقبال على المشاركة بفاعلية في انتخابات مجلس النواب 2021.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني وحق دستوري للشعب المصري.

كانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس، عن انعقاد مؤتمرا صحفيا عالميا، لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب واعلان الجدول الزمنى للانتخابات وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءا من مبنى التلفزيون المصرى "ماسبيرو".

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل الجدول الزمنى الإجرائي لانتخابات مجلس النواب المتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين وكذا مواعيد الطعون والفصل فيها وأيام الاقتراع في الخارج والداخل.

