أخبار مصر | توفير "كمامة مجانية" أمام لجان الاقتراع بانتخابات مجلس النواب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر توفير "كمامة مجانية" أمام لجان الاقتراع بانتخابات مجلس النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كل مواطن للمشاركة في انتخابات مجلس النواب حتى لا يجلس تحت القبة من لا يستحق.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن انتخابات مجلس النواب 2021 ستتم تحت إشراف قضائي كامل.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير للحفاظ على اطراف العملية الانتخابية، وتم وضع قواعد صارمة منظمة للدعاية الانتخابية، ودخول اللجان والتعامل مع المشرفين عليها، وتوفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية، سيتم تعقيم جميع اللجان الانتخابية قبل البدء في التصويت وبعده، وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال اجراء انتخابات مجلس النواب.

وأضاف، أنه تقرر فرض ارتداء الكمامة على جميع أطراف العملية الانتخابية، مع توفير كمامات مجانية لم يصل لمراكز الاقتراع بدون كمامة، وتكليف موظف مختص بمراقبة المسافات الآمنة، وإلزام المرشحين باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومكبرات الصوت للدعاية.

