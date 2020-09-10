أخبار مصر | مساعد رئيس حماة الوطن : ندعم أشقائنا اللبنانيين ونحمد الله على نعمة الأمن والاستقرار

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مساعد رئيس حماة الوطن : ندعم أشقائنا اللبنانيين ونحمد الله على نعمة الأمن والاستقرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الدكتور أحمد زكريا مساعد رئيس حزب حماة الوطن، عن دعمه لمؤسسات اللبنانية في مواجهتها للآثار السلبية لحادث مرفأ لبنان خصوصا مع اندلاع حريق ضخم في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة بمرفأ بيروت الذي تصاعدت منه سحب دخان ضخمة وذلك بعد حوالى خمسة أسابيع من الانفجار المروع الذي شهدته المدينة.

وأكد مساعد رئيس حزب حماة الوطن، في تصريحات صحفية له،. ان مصر الأمن والأمان لا تنسى أشقائها من الدول العربية فبعد السودان كانت بيروت،. فمنذ أن وطأت الأزمة اللبنانية أقدامها هناك ومصر ارسلت العديد من أسراب الدعم إلى الدولة الشقيقة للوقوف بجانبها في تلك المحنة، مشيرا إلى أن مصر تمر بمرحلة مهنة في عهد الرئيس السيسي من خلال زيادة طمأنينة الشعب لمصري وحمايته من قبل أجهزة الأمن والقوات المسلحة على جميع الاتجاهات الاستراتيجية داخليا وخارجيا،. رغم ظروف الإقليم الملتهبة.

ولفت زكريا إلى أن مؤسسات الدولة تحمل بحرص في استكمال التنمية ومحاربة جماعات الظلام التي تستغل الكتائب الإلكترونية لإثارة الفتن بين أطياف المصريين، مشيدا بجهود الحكومة المصرية لاستكمال خارطة الطريق في المشروعات القومية العملاقة، قائلا:" نحمد الله على نعمة الجيش المصري وأيضا نعمة الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي رغم ظروف المنطقة المحيطة".

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 803 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 80689 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 175 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 100403 حالة من ضمنهم 80689 حالة تم شفاؤها، و5577 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم واتس أب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.