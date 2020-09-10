أخبار مصر | نائب بالشيوخ: مشروع قانون لإعفاء المجندين من مصروفات الانتقال

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نائب بالشيوخ: مشروع قانون لإعفاء المجندين من مصروفات الانتقال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، باللفتة الإنسانية الإيجابية التي بدرت من السيدة المصرية "الحاجة صفية" بدفع ثمن التذكرة لأحد المجندين بالقوات المسلحة في قطار المنصورة.

وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن الفيديو المتداول للواقعة يظهر شهامة وأمومة سيدة مصرية استفزها طريقة تعامل كمساري القطار مع شاب مصري مجند يؤدي فترة تجنيده دفاعا عن وطنه.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: نحن نقول أن هؤلاء هن عظيمات مصر، مثنيا على دور المرأة المصرية في مختلف المواقف والتي تأتي دائما معبرة عن طيبة وشهامة وأصالة الشعب المصري، لتقف بالمرصاد أمام المحاولات الفردية المسيئة التي تبدر من قلة من المصريين.

وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أن اعتذار السكة الحديد ووزارة النقل عن الواقعة أمر إيجابي، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كمساري القطار المتسبب في الواقعة.

وصرح عضو مجلس الشيوخ، بأنه سيتقدم بمشروع قانون لإعفاء كافة المجندين من مصروفات الانتقال بالمواصلات العامة طوال مدة الخدمة العسكرية، مؤكدا: مصر أحن على الجميع لذا نطالب الحكومة بأن يتم إعفاء المجند من كافة مصروفات انتقاله وسفره بالمواصلات العامة من وإلى وحدته.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 803 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 80689 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 175 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 100403 حالة من ضمنهم 80689 حالة تم شفاؤها، و5577 حالة وفاة.