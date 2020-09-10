مصر | حبس عاطل اعتدى على فني كمبيوتر ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس عاطل اعتدى على فني كمبيوتر ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التخقيقات، لتعديه على فني كمبيوتر ببولاق الدكرور.

وكانت رصدت أجهزة الأمن تداول منشور وبعض الصور عبر موقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك يتضمن تضرر مواطن من أحد الأشخاص لقيامه بممارسة البلطجة والتنمر ضده والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته حيث تم تحديد المجنى عليه فنى كمبيوتر، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبإستدعائه قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين عاطل، مقيم بذات الشارع سكنه، سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات، قتل" بسبب إصطدامه به حال سيرهما بالشارع سكنهما.

قام على إثرها الأخير بالتنمر ضده والتعدى عليه بالضرب وتمزيق ملابسه دون حدوث إصابته، وأنه قام بإحداث إصابته بنفسه بقصد تعظيم جرم المشكو فى حقه.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المشكو فى حقه وضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وأنكر قيامه بإحداث إصابة المبلغ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.