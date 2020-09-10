مصر | تأجيل الطعن على بطلان تحصيل رسوم على الدعاوى من المحامين إلى ٢٢ أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل الطعن على بطلان تحصيل رسوم على الدعاوى من المحامين إلى ٢٢ أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،تأجيل الطعن على إقرار الرسوم المرفق بنموذج الرسم الذى يشترط توقيع المحامى عليه بصفته وكيلًا عن المدعى عند قيد الدعوى لجلسة ٢٢ أكتوبر المقبل للرد والتعقيب من هيئة قضايا الدولة.

وكان المحاميان عــلــى أيــــــوب ومجدي عبد الحليم تقدمو بطعن على إقرار الرسوم المرفق بنموذج الرسم الذى يشترط توقيع المحامى عليه بصفته وكيلًا عن المدعى عند قيد الدعوى.

وحمل الطعن رقم ٤٠٣٨٠ لسنة ٧٤ قضائية.وأكدا فى الطعن أنهما فوجئا بقيام بعض المحاكم الابتدائية ومنها محكمة الجيزة الابتدائية ومحكمة شمال القاهرة بإعداد نموذج يحمل إقرار بتحمل مصروفات الدعوى قبل رفعها وبالفعل بدأ تفعيله في أقلام كتاب المحاكم وجاء هذا الإقرار.

وفي سياق أخر، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام وزارة الداخلية (مطابع الشرطةللطباعة والنشر) بأداء مبلغ مقداره 29 و486 جنيها و55 قرشا إلى الهيئة العامة النظافة وتجميل القاهرة مقابل أداء خدمات النظافة ورفع المخلفات خلال الفترة من 1يناير 2018 حتى 31 ديسمبر 2019.

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واستعرضت الجمعية العمومية بنود العقد المبرم بين الهيئة العامة النظافة وتجميل القاهرة ومطابع الشرطة للطباعة والنشر، فتبين لها أن البند الثاني من العقد ينص على التزام الهيئة بالإشراف والمتابعة على تنفيذ أعمال رفع القمامة والمخلفات الصلبة والنفايات والنظافة العامة التي تقوم بها الهيئة أو من تفوضه.

على أن يتم التخلص من القمامة والمخلفات والنفايات بالطرق الآمنة وبالكيفية التي تتلاءم مع المظهر العام بدون تدخل من الطرف الثاني.

ونص البند الثالث على التزام الطرف الثاني بان يؤدي للهيئة مقابل أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات مبلغا مقداره (1250) جنيها شهريا، وذلك بحد أقصى نهاية الأسبوع الأول من الشهر التالي، ونص البند الرابع على أن هذا العقد سار يبدا في 1 اكتوبر 2010 ويجدد من تلقاء نفسه.

وأوضحت الجمعية، أن الهيئة التزمت ببنود العقد المشار إليه وقامت بأداء الخدمة المتفق عليها من خلال شركة أما العرب للبيئة، إلا أن مطابع الشرطة توقفت عن سداد المقابل المتفق عليه اعتبارا من 1 يناير 2018 حتى 31 ديسمبر 2019 وبلغ إجمالي المستحق في زمتها مبلغا مقداره 29 و486 جنيها و55 قرشا مقابل أداء خدمات النظافة ورفع المخلفات وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، فمن ثم فإن مطابع الشرطة للطباعة والنشر تكون قد أخلت بالتزامها التعاقدي بأداء المقابل الشهري المشار إليه دونما سند من القانون، وهو ما يتعين معه إلزامها بأداء هذا المبلغ إلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة نظير أدائها الأعمال المتعاقد عليها بالعقد المشار إليه عن الفترة من 1 يناير 2018 حتى 31 ديسمبر 2019.