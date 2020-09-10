مصر | اعترافات مثيرة لديلر المنيب لاتجاره في المخدرات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر اعترافات مثيرة لديلر المنيب لاتجاره في المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل اتجار عاطل في المخدرات بمنطقة المنيب بالجيزة، وتبين أن المتهم كان يروج المخدرات على عملائه بالمنطقة، منذ فترة لمروره بضائقة مالية.

وأفادت التحقيقات، أنه ضبط بحوزته على 60 جراما لنبات الشادو المخدر، و400 جنيه مصري، و1 فرد خرطوش عيار 12 مم.

وأمرت النيابة، بحبس المتهم،٤ أيام على ذمة التحققات، كما أمرت بإرسال عينة من المخدر المضبوط بحوزته للمعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بها.

كانت معلومات قد وردت لرئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد قيام "ع م" بمزوالة نشاطا إجراميا تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزوالة نشاطه الإجرامى.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمحل سكنه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي



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بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

