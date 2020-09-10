مصر | الأمن يضبط فني بشركة الكهرباء تلاعب في العدادات وسهل سرقة التيار

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الأمن يضبط فني بشركة الكهرباء تلاعب في العدادات وسهل سرقة التيار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن في القبض على فني بشركة الكهرباء على خلفية قيامه بالتلاعب بعدادات الكهرباء وتمكين آخرين من سرقة التيار الكهربائى بمحافظة الجيزة.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام فني بشركة كهرباء جنوب القاهرة، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بتركيب دوائر إلكترونية للعدادات مسبوقة الدفع يتم من خلالها التحكم فيها عن بعد عن طريق ريموت كنترول مما يؤدى إلى فصل الجهد عن دائرة العداد وعدم إحتساب الإستهلاك الصحيح على الرغم من توصيل التيار الكهربائى للعداد نظير تحصله على مبالغ مالية من المشتركين مما يعد إختلاس وإهدار للمال العام وإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه 14 واقعة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ومركز شرطة كرداسة بالجيزة، وأضاف بقيامه بفصل لمبة الأعطال الخاصة بالعدادات لعدم معرفة عما إذا كان تم التلاعب فيهم من عدمه، وتم بإرشاد المتهم ضبط العدادات والدوائر الكهربائية والريموت كنترول الخاص بكل منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

