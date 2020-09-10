مصر | التحقيقات تكشف سبب غرق شاب بنهر النيل في الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر التحقيقات تكشف سبب غرق شاب بنهر النيل في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق حول غرق شاب ويدعى " احمد.ص"، بمياة النيل بالجيزة

وأوضحت التحقيقات، أن الشاب غرق أثناء السباحة فجرفه التيار داخل المياة ولم يتمكن من النجاة فلقى مصرعه، وامرت النيابة تسليم الشاب لذويه للدفن.

ولقى شاب مصرعه بنهر النيل جنوب محافظة الجيزة، اليوم، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال جثته، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وكانت غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل، جنوب المحافظة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية يدعى "أحمد.ص"، تعرض للغرق أثناء السباحة بنهر النيل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى، لانتشال جثته، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

