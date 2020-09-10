شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح تغير صمام و قسطرة قلب لمسن يبلغ من العمر 95 عاما بمستشفى النصر ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نجح فريق قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الخميس، في إجراء عملية تغيير صمام أورطي لمريض يعاني من ضيق شديد بالصمام عن طريق تقنية «التافي».
وأشار الدكتور قطب السيد، مدير المستشفى، إلى أن المريض يبلغ من العمر 95 عامًا، وأجريت القسطرة بنجاح عن طريق عملية «التافي» كبديل عن تغيير الصمام بالجراحة التقليدية، مؤكدًا أن هذا الإجراء نادر من نوعه ويحتاج إلى خبراء في قسطرة القلب.
ويضم فريق قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي كلا من: دكتور محمد إمام، استشاري القلب والأوعية الدموية، دكتور محمد علم الدين، استشاري القلب والأوعية الدموية، ودكتور مصطفى رفعت، أخصائي قلب وأوعية دموية، ودكتور أحمد عبدالرؤوف، أخصائي التخدير، وطاقم التمريض وفني الأشعة.
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