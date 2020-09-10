شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة القطار: وزير الدفاع كلمني ورئاسة الجمهورية تواصلت معي بعد واقعة المجند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

روت السيدة صفية أبوالعزم، المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة القطار»، كواليس واقعة «الكمساري والمجند»، داخل القطار، قائلة: «دفعت للمجند الفلوس.. الراجل مبيستخسرش فينا عمره هنستخسر فيه 22 جنيه».

أضافت سيدة القطار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء القاهرة» الذي يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أنها شعرت بأن المجند بالقطار ابنها وتحركت إليه بدافع الأمومة، قائلة: «العسكرى بص لى لاقانى بعيط وقلتله إنت زي أولادى».

وأوضحت السيدة صفية أبوالعزم أن أحد المسؤولين برئاسة الجمهورية تحدث معها بعد الواقعة وقال لها إن وفدًا من الرئاسة سيزورها في منزلها، متابعة: «سعيدة ببيان القوات المسلحة، ووزير الدفاع كلمنى شخصيا علشان يشكرنى».

وتابعت: «اللى عمله وزير النقل كامل الوزير كويس ورجع حق المجند، وأنا قلت لوزير الدفاع إنتو بتعملوا كتير علشاننا، وأنا مكنتش عارفة إن فيه حد بيصورنى في القطر».