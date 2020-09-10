شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الصحفيين بالجيزة يعلن عن استئناف رحلات اليوم الواحد كل جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن نادي الصحفين بالجيزة عن استئناف رحلات اليوم الواحد في كل يوم جمعة بأسعار مناسبة للصحفيين إلى الأماكن السياحية في المحافظات المختلفة.

وقال خالد جمال، عضو مجلس الإدارة ومسؤول النشاط إلى أنه تم الٱعلان عن رحلة إلى قرية «ريفيرا» ببورسعيد (شاطئ خاص- السوق التجاري- المعديه) بسعر 150 جنيه للفرد موضحاً أنها تشمل الانتقالات والتحرك باتوبيسات سياحيه مكيفة والاستمتاع بألعاب ( شد الحبل- الزجاجه الدوارة- الشوال- كوره قدم/طائرة) وتتخللها جولة حرة داخل المدينة .

وأشار «خالد» إلى أن الأطفال: اقل من 6 سنوات مجانا ومن سن 6 سنوات إلى 12 سنه 60% والتجمع الساعه 6:00 ص من أمام مسجد النور بالعباسية .