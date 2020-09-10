شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع المقبل.. موعد إطلاق حملة «اعتز بفنك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الأسبوع المقبل هو الموعد المرتقب لاطلاق حملة «اعتز بفنك» التي سوف يطلقها المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام، لتثمين قيمة الفن التي تعلي شأن الأخلاق، وتحفز على عدم قبول أعمال تهدر قيمة الفن والمكانة الرفيعة التي يتمتع بها الفنانين في المجتمع، باعتبارهم أذرع القوة الناعمة التي تحفظ الفنون الأصيلة وتمنع تدهورها.

وتقوم عضو المجلس الإعلامية رانيا هاشم بشرح أهداف المبادرة، خلال ندوة، «ضوابط الدراما الرمضانية في المسلسلات والأعمال الدرامية» التي تعقد مع المبادرة، والتي كان من المقرر عقدها اليوم الخميس .