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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يستقبل وزير السياحة والآثار لبحث أعمال تطوير المتحف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الخميس، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار بمطار الأقصر الدولي.
وسيتفقد العنانى سير الأعمال بمتحف الأقصر العام، وسيعقد اجتماعًا موسعًا مع اعضاء غرفة شركات السياحة ومديري الفنادق لبحث كافة الإجراءات المتخذة واهم سبل انجاح الموسم السياحى الجديد.
ومن المقرر ان يستكمل وزير الدولة للسياحة والاثار جولته بمحافظة الأقصر غدا الجمعة بتفقد معابد الكرنك.
جاء ذلك في ضوء خطة الدولة لتنشيط حركة السياحة واستقبال الوفود السياحية من مختلف دول العالم.
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