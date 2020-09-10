شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة للتحقيقات مع كمسارية قطار المنصورة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها مساء اليوم إنتهاء التحقيق الفوري الذي وجه به الفريق مهندس / كامل الوزير وزير النقل بشأن قيام كمسارية قطار رقم 948 المنصورة / القاهرة بالتجاوز في حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار
حيث أشار بيان الوزارة بأنه تم التحقيق مع الكمسارية بمعرفة الشئون القانونية بهيئة السكك الحديدية وجاءت نتائج التحقيقات وفقاً للآئحة نظام العاملين بالهيئة كالتالي :-
1- تم مجازاة السيد/ عادل فاروق عبدالهادي – رئيس القطار بخصم أجر 50 يوماً ( خمسون يوماً ) من راتبه لما بدر منه في هذه الواقعة تجاه احد ابطال القوات المسلحة الباسلة
2. تم مجازاة السيد / عادل صلاح عبدالمنعم مشرف القطار بخصم أجر 15 يوما من راتبه لما بدر منه في هذه الواقعة تجاه احد أبطال القوات المسلحة الباسلة
3. صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع
4. كما تم تحرير محضر شرطة لهم لعدم إرتدائهم الكمامة الطبية وتطبيق قرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء عليهم بالغرامة 4000 جنيه
5. بفحص بيان الحالة الوظيفية للمذكورين تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة في مارس 2020 وقد تم تحويل المذكورين اليوم الخميس 10/9/2020 بعد حدوث الواقعة للكشف الطبي مخدرات والكشف الطبي النفسي
وأكد البيان احترام وزارة النقل وكافة العاملين بها لرجال القوات المسلحة الباسلة الذين نذروا أنفسهم فداءا لوطنهم وشعب مصر العظيم
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الوضع في مصر
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اصابات
100,403
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تعافي
80,689
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وفيات
5,577
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