شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: سيدة القطار معلمة بالمحلة الكبرى نشكرها وسنكرمها بحفل خاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة صفية إبراهيم، مُعلمة مدرسة شهداء بدر بالمحلة الكبرى، المعروفة إعلاميا بـ«سيدة القطار»، حيث تمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب لأحد المجندين. وحرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على توجيه الشكر والتقدير للمعلمة صفية إبراهيم، وجميع المعلمين الذين يتمتعون بنفس الصفات النبيلة والوطنية. وأعلنت الوزارة عن تنظيم تكريم يليق بالموقف النبيل الذي قامت به المعلمة، بما يعكس رسالة المعلم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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