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شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» تتسلم 3 مساجد جديدة في «بشائر الخير 3» .. والحصيلة ترتفع لـ11 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الاوقاف في الإسكندرية، تسلم المديرية ٣ مساجد جديدة لتقام بها صلاة الجمعة غدًا ببشائر الخير ٣.
وقال وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية، في بيان، الخميس، إن المساجد الجديدة هي المديرية مسجد الشهيد الهامى عبدالمنعم ومسجد الشهيد بسيونى السليمانى ومسجد الشهيد محمود منتصر.
وأشار إلى أن هذه المساجد هي استمرار لجهود الدولة في مجال التنمية والعمران مؤكدا انها أبلغ رد على من يكيلون الاتهامات للدولة فبهذه المساجد الثلاثة تكون حصيلة ما تم افتتاحه هذا الشهر في الأسكندرية ١١ مسجدًا من بينها مسجد الحق المبين بشاير الخير ٣ والذي تسلمته المديرية مع مساجد محور المحمودية.
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