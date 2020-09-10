شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان العد التنازلي لافتتاح سوق الثلاثين شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن حي المنتزة أول بدء العد التنازلي لفتح سوق الثلاثين كبديل لسوق شارع القاهرة لخدمة أهالي منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية.
من الجهود التي بُذلت استعدادًا لفتح السوق فتح 2 شارع يمين ويسار السوق للوصول إلى ش مصطفى كامل وفتح 1 شارع إلى ش 45 إلى خلف شارع إدفينا شارع 15 إلى يسار السوق سيتم عمل مظلة لموقف ميكروباصات تخدم الأهالي.
وإلى يمين السوق تم أيضًا فتح موقف بالتنسيق مع المرور هيئة النقل والركاب خصّصت موقف أمام السوق لخدمة مناطق (شارع ملك حفني قبلي – شارع 45 – شارع القاهرة – شارع 30) السوق مراقب بكاميرات 24 ساعة.
سوق ثلاثين هو سوق تجزئة تبلغ مساحته 14 ألف متر، أي حوالي 3،5 فدان، إلى 636 باكية 3 بوابات أمامية، وبوابتين خلفيتين، وممرات واسعة.
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