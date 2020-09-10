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شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة الأقصر تناقش «الاحتياطات اللازمة لحماية الطلاب من فيروس كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان «الاحتياطات الواجبة لحماية الطلاب في العام الدراسي الجديد من فيروس كورونا».
وتناول الدكتور محمد النوبي عبدالوهاب، حرص الأسرة على تعليم أولادهم غسل أيديهم جيدًا وحرص الأولاد على إستخدام المطهر أو الكحول في الفصول والتزام الطلاب بأرتداء الكمامات في الفصل وخارجة والتباعد بين الطلاب.
ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن الإجراءات والخطوات لعودة الطلاب للمدارس، وحرص قصور الثقافة على مشاركة الأسر وأولياء الأمور في تقديم الدعم والمعونة لهم قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد.
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