شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح خط مياه شرب 16 بوصة بعزبة عبداللاه في كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء حسين لبيب عطية، رئيس مدينة دسوق بكفرالشيخ، بسرعة إصلاح خط مياه شرب 16 بوصة بعزبة عبداللا بشابه بطريق سيدى سالم، بالتنسيق مع محطة مياه الشرب بمحلة ابوعلي تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً.

ووجّه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، كلا من نائب رئيس المدينة لشئون القرى، محمد جميل، رئيس قرية شابة، عطية زيدان بسرعة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإرسال فريق عمل لمعالجة واصلاح الانفجار المفاجئ لخط مياه شرب، خط مياه 16 بوصه بعزبة عبداللا بشابة بطريق سيدي سالم.