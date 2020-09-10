شكرا لقرائتكم خبر عن عمل جماعي وأفكار خارج الصندوق.. «الصبروط» يعلن خطة عمل المرحلة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أهمية متابعة مراكز الشباب في القرى من قبل مديري الإدارات الفرعية وحصر البيانات والتعاون مع مركز المعلومات بالمديرية لعمل البيانات الإجمالية الخاصة بالأصول المؤجرة والملاعب الخاصة وأماكن الإيواء وغيرها من البيانات التي تحتاج إلى تحديث

ناشد «الصبروط» خلال لقاءه مع مديرى الإدارات الفرعية والإدارات العامة بالمديرية بحضور وليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة جميع الادارات الفنية تنفيذ الخطط وضرورة الابتكار والعمل خارج الصندوق بأفكار تصب في صالح الشباب وتواكب التطور التكنولوجي

و حث «الصبروط» على أهمية العمل الجماعي من أجل التطوير مؤكدا أن المنظومة بالكامل تعمل بنظام فريق العمل القادر على تحقيق التقدم والتفوق دائما.

وتضمن اللقاء التأكيد على أهمية دور إدارة التخطيط والمتابعة في تطوير العمل بالمديرية وضرورة الدفع بالشباب القادر على العطاء والتطوير وكذلك أهمية التعاون بين الإدارات الفرعية والإدارات العامة بالمديرية لتيسير الأعمال وحل المشكلات بمراكز الشباب