شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مقاهي تقدم الشيشه في شبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصل الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمه حملاته على المقاهى المخالفه لقرار رئيس الوزراء ومحافظ القليوبية بمنع تقديم الشيشه حيث قاد «رئيس الحى» حمله بالتنسيق مع ادارتى المرافق والاشغالات بالحى وذلك للتصدى للمخالفين واستهدفت الحمله شارع مجارى عثمان وشارع الصرف الصحى بعزبة ابو العلا كساب واسفرت عن ضبط مقاهى تستخدم الشيشة مخالفه لقوانين الحظر وتم مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وحذر «رئيس الحى» اصحاب المقاهى من مخالفة قرار رئيس الوزراء ومحافظ القليوبية وتقديم الشيشه حرصا على سلامة المواطنين من انتشار عدوى كورونا. حمله على مقاهى فى شبرا الخيمه حمله على مقاهى فى شبرا الخيمه حمله على مقاهى فى شبرا الخيمه حمله على مقاهى فى شبرا الخيمه الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غلق مقاهي تقدم الشيشه في شبرا الخيمة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.