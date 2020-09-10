شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات القرى الأشد احتياجًا في طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، الخميس، مشروعات المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا في 8 قرى بمركز طوخ، والممولة من وزارة التنمية المحلية، وينفذها الجهاز المركزي للتعمير، وذلك بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

بدأت الجولة بتفقد تغطية ترعة المرصفاوية أمام قرية كفر الحصافة بمدينة طوخ، وسيجري التشجير والانارة والرصف على جانبي الطريق.

ثم تم المرور الميدانى على كافة المشروعات المقترحة بقرية الابيارى التابعه للوحدة المحلية بميت كنانة، وهي إنشاء مركز شباب بالقرية وإنشاء مكتب بريد، بالإضافة إلى إعادة رصف طريق كوبري زغلول حتى مفارق قرية الدير، فضلا عن إحلال وتجديد 100 عمود كهرباء بمشتملاتهم. وذلك بحضور سمير عمر نائب رئيس مدينة طوخ وريهام عبدالرحيم رئيس الوحدة المحلية بميت كنانة.

كما تم المرور الميدانى على كافة المشروعات المقترحة بقرية كفر الحصافة التابعه للوحدة المحلية بنامول، وهي إنشاء وحدة صحية متكاملة مع وحدة غسيل كلوي، بالإضافة إلى إنشاء مجمع استهلاكى على مساحه 145م لخدمة أهالى القرية، فضلا عن إحلال وتجديد المبنى الإداري لمركز الشباب على مساحة 85م وشراء لودر مفصلي كبير، وذلك نجلاء شعبان رئيس الوحدة المحلية بنامول.

وتفقدت الخدمات المقدمة في قري ترسا والدير وكفر الجمال من وحدات صحية ومراكز شباب ووحدات صرف صحي ووحدات معالجة بالاضافه إلى تفقد الوحدات المحلية.

واختتمت ريان جولتها بتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بقرية نامول _ مركز طوخ حيث تم البدء في التنفيذ وذلك بعد إزاله كافة المعوقات التي واجهت المحطة خلال الفترة الزمنية السابقه، وجارٍ العمل بالمرحلة الأولى من المحطة بطاقة إنتاجية (١٠_ ٢٠) ألف م٣ /يوم بنظام المعالجه ( SBR) وستقوم المحطة بخدمة (8) قرى، وذلك بحضورالمهندس أحمد حسام، مدير عام مناطق تنفيذ شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم.

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وتأتي جولات ريان لإزالة كافه المعوقات وسرعة إنجاز الأعمال وتسليم محطات الصرف الصحى في المواعيد المحددة.