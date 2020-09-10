شكرا لقرائتكم خبر عن «أزهر الإسكندرية» يطلق مسابقة طلابية لترشيد استهلاك المياه: لوحات وفيديوهات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الادارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الازهرية، برئاسة الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية،الخميس، ورشة عمل بعنوان (طرق ترشيد استهلاك المياه)، بإدارة رعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية بسموحة، وحاضر فيها الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الدعوة والوعظ بالإسكندرية، بمشاركة موجهات، وأخصائيين، وأخصائيات معاهد الإدارات التعليمية الخمس؛ للتواصل مع الطلاب والطالبات عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، ونشر الوعي حول أهمية ترشيد استهلاك المياه.

وأعلن المشاركون في الورشة الإعلان عن مسابقة بين الطلاب عن نشر الوعي بترشيد استهلاك المياه باستخدام الوسائل التالية: تصميم لوحات فنية أو ملصقات وعمل فيديو قصير يتضمن كيفية المحافظة على المياه وتخصيص كلمة في برامج الإذاعة المدرسية بطابور الصباح عن ترشيد استهلاك المياه.

وأكد «الجمل»، أن الماء من أعظم نعم الله علينا، وأنه سر حياة جميع المخلوقات على الأرض قال تعالى ( وجعلنا من الماء كل شيء حي )، وأن شكر النعمة يكون بالمحافظة عليها، وأن الإنسان عندما يألف النعمة لا يشعر بقيمتها، ولا يؤدي شكرها، وقد أمرنا الله تعالى بعدم الإسراف حيث قال ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ) والإسراف هو الإفراط في استخدام الشيء الحلال دون حاجة لذلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تسرف ولو كنت على نهرٍ جارٍ).

وفى سياق متصل كرم الشيخ خميس محمد مدير عام العلوم العربية والشرعية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الخميس مدير إدارة العامرية أيمن شكيل، والأخصائيين والأخصائيات بإدارة العامرية التعليمية لتفوق معاهدهم في النشاط الاجتماعي، وحصولها على مراكز متقدمة في مسابقات العام الدراسي 2019 / 2020 ولما يبذلونه من جهد في دعم العملية التعليمية.

أزهر الاسكندرية يطلق مسابقة طلابية لترشيد المياة

أزهر الاسكندرية يطلق مسابقة طلابية لترشيد المياة

أزهر الاسكندرية يطلق مسابقة طلابية لترشيد المياة

أزهر الاسكندرية يطلق مسابقة طلابية لترشيد المياة