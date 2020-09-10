شكرا لقرائتكم خبر عن «بطيخ البعير».. لعلاج الأمراض بواحات الودي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«بطيخ البعير» ليس نوعا عاديا من البطيخ الذي يعرفه المصريون ،وانما هو عشب صحراوى استخدمه سكان الواحات منذ القدم في علاج الكثير من الأمراض.

إبراهيم خليل «المؤرخ لتراث الواحات» قال أن «بطيخ البعير» عبارة شجيرة تنتمي للفصيلة القبارية توجد في الاماكن الصحراوية والمناطق المتحجرة وعلي جوانب الطرق وهي معمرة شوكية خضراء رمادية لها أفرع عديدة زاحفة متسلقة يصل طولها إلى 70 سم وأوراقها خضراء لحمية مدورة الزهور وردية بيضاء ثمارها كمثرية

وأوضح أن فوائدها تكمن في امكانية طحن الثمرة وتنعيمها بشكل كامل ،مشيرا إلى ان سكان الواحات قديما قاموا باستخدامها من خلال وضع كمية قليلة من مطحون هذه الثمرة على موضع الألم بوقت محدد ومعين وبعد إزالتها يتم تجميع الوباء الموجود بالمفاصل اوالانزلاق الغضروفي ويقضي عليها تماماً بالاضافة إلى استخدامه في معالجة أمراض المعدة وحالات الطمث ومسكن لآلام الأسنان ويعمل على تقوية الحيوانات المنوية ويعمل على طرد الديدان ومدر للبول.

وانتشر في الأونة الأخيرة «بطيخ البعير» في العديد من المناطق الصحراوية بالواحات ،حيث عثر مسؤلو محمية الجلف الكبير على هذا العشب بالقرب من المبنى الادارى للمحمية بقرية القلمون بمركز الداخلة ،وتم اتخاذ خطوات بحثية حول هذا النبات بمعرفة الباحثين بالمحمية .