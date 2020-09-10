شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجان» يطالب الشركة المنفذة للمنطقه الاستثمارية ببنها بتلافي الملاحظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب التابعة لمدينة بنها والتي تقع على مساحة ٤٦ فدان على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، وسيتم تخصيصها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لشباب القليوبية رافق المحافظ اللواء هشام خشبه السكرتير العام للمحافظه والمهندس على عبدالستار رئيس مجلس مدينه بنها واحمد منصور مدير المنطقة الاستثمارية ببنها . شدد المحافظ خلال الزيارة على دفع الأعمال وسرعة الأداء حيث ابدى بعض الملاحظات بالنسبة لاستكمال توصيل المرافق بالنسبه للاند اسكيب بخارج المنطقه الاستثماريه كما وجه بسرعه الانتهاء من تركيب البلدورات ووجه بزراعه اشجار ونخيل ومسطحات خضراء على مساحه 15الف متر وعمل شبكه ري بها كما وجه بسرعة الانتهاء منها لتسليم المنطقة في أقرب وقت لإتاحة الفرص أمام شباب المحافظة وفتح مجالات عمل ووظائف حرة للشباب تسهم في تحسن الوضع المادي والاستثماري للمحافظة. محافظ القليوبية يتفقد المنطقه الاستثمارية محافظ القليوبية يتفقد المنطقه الاستثمارية [image:4:center] الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الهجان» يطالب الشركة المنفذة للمنطقه الاستثمارية ببنها بتلافي الملاحظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.