شكرا لقرائتكم خبر عن مياه أسيوط: تأثر الخدمة «الوليدية ومنقباد» خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وقوع كسر بخط طرد محطة صرف صحى الوليدية قطر 600 مم، وجارٍ أعمال كسح المياه والبدء في الاصلاح. وأهابت الشركة بحسب بيان، الخميس، بقاطني منطقة الوليدية ومنقباد تخزين احتياجتهم من المياه طوال فترة الإصلاح لاحتمالية قطع المياه. وتوفر الشركة سيارات المياه النقية طوال فترة الإصلاح، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مياه أسيوط: تأثر الخدمة «الوليدية ومنقباد» خلال الساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.