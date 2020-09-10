شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: سأذهب لأعتذر للمجند.. وأشكر سيدة القطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير النقل، كامل الوزير، عن العقوبات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد من ارتكب عملا شنيعا، على حد قوله، ضد مجند القوات المسلحة في قطار المنصورة.

وقال الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إن القوات المسلحة الجهة الوحيدة في الدولة التي تدفع ثمن تذاكر أفرادها مقدمًا وأن الاستمارة ما هي إلى إجراء روتيني لتسوية الحسابات.

وأضاف أن ما حدث من الموظف تصرف فردي خاطئ، ويجب أن يكون التصرف لائقًا مع أي راكب حتى لو كان مخطئًا، مشيرًا إلى أن أفراد القوات المسلحة منضبطون دائما وكان المجند يرتدي الكمامة بينما قائد القطار لا يرتديها.

وأعلن الوزير العقوبات وهي:



1-تمت مجازاة السيد/ عادل فاروق عبدالهادي – رئيس القطار بخصم أجر 50 يوماً (خمسين يوماً) من راتبه لما بدر منه تجاه الركاب وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية والمنصوص عليها بقرارات السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء.

2. تمت مجازاة السيد / عادل صلاح عبدالمنعم، مشرف القطار، بخصم أجر 15 يومًا من راتبه لعدم تنفيذه تعليمات الهيئة في هذه الواقعة وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية المنصوص عليها بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

3. صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع.

4. كما تم تحرير محضر شرطة لهم لعدم ارتدائهم الكمامة الطبية وتطبيق قرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء عليهم بالغرامة 4000 جنيه.

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5. بفحص بيان الحالة الوظيفية للمذكورين تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة في مارس 2020 وقد تم تحويل المذكورين اليوم الخميس 10/9/2020 بعد حدوث الواقعة للكشف الطبي مخدرات والكشف الطبي النفسي.

وقدم الوزير اعتذاره للقوات المسلحة بداية من القائد العام حتى أحدث جندي والمجند، مؤكدا أنه سيذهب له للاعتذار كما سيزور سيدة القطار التي حرصت على دفع ثمن التذكرة لتوجيه الشكر لها.