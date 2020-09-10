شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: خصم 50 يوما من الكمساري و15 للمشرف واستبعادهم من الركاب للبضائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت وزارة النقل اتخاذ مجموعة من الاجراءات ضد كمسارية قطار المنصورة وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات. حيث قررت (1) خصم أجر 50 يومًا من عادل فاروق عبدالهادي رئيس القطار. (2) خصم أجر 15 يومًا من عادل صلاح عبدالمنعم مشرف القطار. (3) استبعادهما من قطارات الركاب وتشغيلهما على قطارات نقل البضائع. (4) تحرير محضر لهما لعدم ارتدائهما الكمامة ودفع غرامة 4 آلاف جنيه. (5) تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة في مارس 2020. Advertisements (6) تحويلهما للكشف الطبي مخدرات والكشف الطبي النفسي. أشار بيان الوزارة بأنه تم التحقيق مع الكمسارية بمعرفة الشؤون القانونية بهيئة السكك الحديدية وجاءت نتائج التحقيقات وفقاً للآئحة نظام العاملين بالهئية الوضع في مصر

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «النقل»: خصم 50 يوما من الكمساري و15 للمشرف واستبعادهم من الركاب للبضائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.