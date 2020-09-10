شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارية الإسكندرية» تدعو منتسبيها إلى التبرع للسودان بسبب الفيضانات المدمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا مجلس إدارة الغرفة التجارية في الاسكندرية جموع منتسبيها من التجار والصناع ومؤدي الخدمات إلى التبرع لدولة السودان الشقيقة بعد الكارثة التي ألمت بها بسبب الفيضانات المدمرة.

وذكرت الغرفة في بيان لها الخميس :«إيمانًا بدور الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، في المسؤولية المجتمعية ويقيناً منها بأن الترابط بين الشعوب وقت الأزمات هو أساس المحبة والتأخي، حيث أن دولة السودان الشقيقة تمر بأزمة كبيرة نتيجة الفيضانات والسيول التي حدثت في الأيام الماضية، وتعتبر منطقة كوارث طبيعية، وتضرر نتيجة ذلك ما يزيد عن مليون مواطن سوداني».

وأضاف البيان:«على من يرغب في التبرع من منتسبي الغرفة من تجار وصناع ومؤدي خدمات بمستلزمات طبية أو مواد غذائية أو أي نوع من التبرعات عليه التوجه إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية لتسليم التبرعات».