شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح نادى مستشاري هيئة قضايا الدولة ببورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمستشار ابو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة واللواء ناصر حريز مدير امن بورسعيد والمستشار إبراهيم عبدالخالق رئيس نادي هيئة قضايا الدولة ببورسعيد، اليوم الخميس، نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بالمحافظة، والواقع بأرض النوادي بحي الزهور في المدخل الغربي للمحافظة.

وأشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمستوي النادي، الذي يقدم خدماته إلى رجال قضاء مصر واضاف بان النادي الجديد يعد صرح خدمي واجتماعي وترفيهي للعاملين بهيئة قضايا الدولة.