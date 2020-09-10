شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يشكر الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتأمين وتنظيم انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الشكر لكافة الأجهزة الامنية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك لجهودهم المبذولة في الخروج بانتخابات مجلس الشيوخ بشكل مشرف.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بذلت قصارى جهدها للحفاظ على كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين خلال سير انتخابات مجلس الشيوخ، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تواجهها البلاد من الفيروس المستجد، وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التتفيذية والأمنية ببورسعيد حرصت على التنسيق والتواصل المستمر لمتابعة أي مستجدات أو شكاوى خاصة بالانتخابات، لافتا إلى ان المحافظة لا تدخر جهدا في توفير كافة الراحة للمواطن خاصة في هذه الأحداث القومية التي تمر بها البلاد .

كما اشاد اللواء عادل الغضبان، بالدور الوطنى لرجال الشرطة، وحرصهم على توفير الأمن والأمان للمواطنين، ومواصلتهم للعمل ليلا ونهارا، ودورهم المشرف في أي حدث أو مناسبة مهمة للبلاد مقدما الشكر والتقدير لرجال الشرطة بقيادة اللواء ناصر حريز مدير امن بورسعيد الذين بذلوا جهدا كبيرا في تأمين انتخابات مجلس الشيوخ والخروج بشكل مشرف ومنظم

كما أوضح المحافظ، أن رجال الشرطة دائما يحرصون على توغير سبل الراحة والمساعدة للمواطنين، والذى يبدو واضحا في مساعدتهم لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ،مؤكدا على أننا جميعا نثمن جهود رجال الأمن في الحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين .