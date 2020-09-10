شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتاج الحربي»: سنواكب أحدث التكنولوجيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الخميس، اجتماعًا مع الدكتور مهندس حسن أحمد عبدالمجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، ورؤساء مجالس إدارات شركات أبوزعبل للصناعات المتخصصة «مصنع 300 الحربى»، وحلوان للصناعات الهندسية «مصنع 99 الحربى»، وحلوان للآلات والمعدات «مصنع 999 الحربى»، وحلوان لمحركات الديزل «مصنع 909 الحربى»، ومركز التميز العلمى والتكنولوجى، وشركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية، وقطاع الميادين المركزية.

وأكد «مرسي» أنه يسعى لاستكمال مسيرة العمل في مصانع ووحدات الإنتاج الحربي لتنفيذ خططها الاستراتيجية والمشروعات المشاركة في تنفيذها، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة مستمرة تنفيذ المشروعات، حرصًا على تسليمها في التوقيتات المحددة، ووعد بأن تشهد الفترة المقبلة تطورًا ملحوظًا في مصانع ووحدات الإنتاج الحربى يواكب أحدث تكنولوجيات التصنيع الرقمية على الصعيدين الحربى والمدنى.

وأعلن عن عزمه عقد اجتماع شامل لكل رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة لوضع رؤية استراتيجية واضحة ومحددة، تهدف للتطوير بما يلائم طبيعتها وتحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لديها وفقًا لما تم استعراضه خلال الاجتماعات الماضية، ودراسة الملفات والموضوعات التي طرحت خلالها، مشيرًا إلى أن مصانع الوزارة ووحداتها التابعة منفتحة للتكامل والتعاون مع كل مؤسسات الدولة الصناعية المختلفة، كالهيئة العربية للتصنيع، ووزارتى قطاع الأعمال والتجارة والصناعة، وشركات القطاع الخاص في كل المجالات، كما تسعى إلى سد احتياجات السوق المحلية وصولًا للتصدير للخارج.