شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعية مصر الجديدة » تستأنف أنشطتها الثقافية فى ظل كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور نبيل حلمي، الأمين العام لجمعية مصر الجديدة عن إستئناف أنشطة الجمعية الثقافية اعتبارا من «الجمعة»على أن تقدم خدماتها بشكل تدريجى، وذلك بعد اتخاذها الإجراءات الاحترازية والوقائية بما يتماشى مع توجهات الدولة وجهودها للحد من انتشار كورونا.وأشار«حلمي» إلى أن مكتبة مصر الجديدة سوف تستقبل جمهورها من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءاً، أما مكتبة المستقبل فسوف تسقبل روادها من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع .

وأضاف، من المقرر اعادة فتح مركز الطفل للحضارة والابداع «متحف الطفل» في الأسبوع المقبل.

ولفت الأمين العام للجمعية إلى أن التدابير الوقائية التي اتخذتها الجمعية تضمنت برنامج تعقيم شامل لكافة المواقع الخاصة بها، واستقبال الجمهور بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للمكتبات، كما شملت أيضاً تقديم الخدمات المكتبية بشكل تدريجى خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن افتتاح منصات الجمعية الثقافية يأتى حرصاً على إغناء معارف القراء وزيادة تحصيلهم الثقافى بمختلف التخصصات، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامة وصحة الزوار والعاملين

من جانبه أعلن بهجت شاكر، مدير عام جمعية مصر الجديدة عن انطلاق الدورات التدريبية والكورسات التعليمية في كل من مكتبة مصر الجديدة والمستقبل، من بينها دورة تعليم الرسم وتحسين الخط والتصوير الفوتوغرافى واللياقة البدنية ورشة الحلى والاكسسوارات .

وأكد «شاكر» أنه تم اعتماد آلية الزيارة عن طريق الحجز هاتفياً، في كل مكتبة لحجز ساعات الزيارة المتاحة، وبموجب ذلك يحدد الموظف المعنى الموعد وابلاغه عند حضوره إلى المكتبة عن الإجراءات الوقائية المعتمدة وموعد انتهاء الزيارة.

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