شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مرشحين لعضوية إدارة صندوق تأمين أعضاء التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

برعاية من الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، قامت إدارة صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، بدعوة أعضائه لحضور انعقاد الجمعية العمومية العادية؛ وذلك لمناقشة الميزانية وحساب الإيرادات ومصروفات الصندوق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وتعيين مراقب للحسابات، وإجراء انتخابات التجديد الثلثي لعضوية مجلس الإدارة عقب انتهاء انعقاد الجمعية العمومية العادية للصندوق.

حيث انتهت إدارة الصندوق من تلقي طلبات الترشح للتجديد الثلثي لعضوية مجلس إدارة الصندوق؛ لاختيار عضوين جديدين أحدهما من أعضاء هيئة التدريس والآخر من العاملين، وذلك على مدار الأسبوع الذي تم تحديده لتلقي طلبات الترشح، والتأكد من توافر شروط الترشح وفحصها، اعتباراً من 25 أغسطس وحتى الأول من سبتمبر، تبعه فتح باب الطعون يومي الثاني والثالث من سبتمبر، والبت فيها في السادس من نفس الشهر.

وأعلن الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أنه ترشح لعضوية الصندوق 7 مرشحين شملوا 3 من أعضاء هيئة التدريس هم: الدكتور أحمد على حسن على الطوخي، المدرس بكلية الزراعة، والدكتور أحمد سيد عبدالرازق التلاوي، الأستاذ المساعد بكلية الآداب، والدكتور جمعة إسماعيل سيد المدرس بكلية دار العلوم، وترشح من العاملين أربعة هم: محمد إبراهيم أحمد يوسف المحامي بالإدارة العامة للشئون القانونية، ومحمد أحمد عبدالقادر العربي، مدير مكتب عميد كلية الآداب، وياسر صلاح الدين محمود أحمد أخصائي بالأمن الإداري، عمرو شعبان سيد بالإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بالجام