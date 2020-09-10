شكرا لقرائتكم خبر عن وفد صيني يزور مشروع محطة توليد كهرباء الهنادي بجنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار، اليوم الخميس، وفد صينى من شركة «سيبكو الصينية»، المنفذة لمشروع محطة توليد كهرباء الهنادي المزمع إنشائها بمدينة إسنا، جنوبى الاقصر.

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وضم الوفد، كلا من بن رن وى، مدير قسم التخطيط بالشركة الصينية، وفان زى شوا مدير بالشركة، وكان في استقبالهم المهندس محمد إبراهيم كريم مدير إدارة محطات إسنا والمهندس على عبدالرحمن مدير إدارة محطة محولات إسنا الرئيسية.

وفد صيني يزور مشروع محطة توليد كهرباء الهنادي بجنوب الاقصر

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أن جولة الوفد شملت تفقد موقع المحطة بقرية الهنادي، كما زار القرى المجاورة لها، بجانب تفقد الطرق المؤدية للمحطة ووسائل المواصلات، وكيفية نقل الآلات، بالإضافة إلى اجراء جولة تفقدية داخل مدينة إسنا والهويس الجديد، لاختيار المكان المناسب لإقامة طاقم التشغيل.

وفد صيني يزور مشروع محطة توليد كهرباء الهنادي بجنوب الاقصر

فيما أوضح المهندس على عبدالرحمن، أن هذا المشروع يعد مشروعا قوميا، وهذه الزيارة لتحديد موعد البدء في المشروع بعد الانتهاء من مرحله التصميم، مشيرا إلى أن الشركة المنفذة هي شركة عالمية، ولها خبره واسعة الإنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية والشمسية ومن المتوقع بدء التنفيذ في مطلع شهر يناير المقبل.

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